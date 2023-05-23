Минобороны: Киев после поражения в Артёмовске перешёл к терроризму против мирного населения

Минобороны России заявило, что Киев после поражения в Артёмовске перешёл к терроризму против мирного населения.

«Киевский режим, потерпев поражение в городе Артёмовске, перешёл к реализации террористических акций против мирного населения», — заявили в российском оборонном ведомстве.

По информации Минобороны, во время контртеррористической операции в Белгородской области проникших на территорию российского региона украинских боевиков заблокировали и разгромили.

Всего было уничтожено более 70 проникших в Белгородскую область украинских боевиков.

22 мая в Белгородской области был введён режим контртеррористической операции.