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Минобороны: Киев после поражения в Артёмовске перешёл к терроризму против мирного населения

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Минобороны России заявило, что Киев после поражения в Артёмовске перешёл к терроризму против мирного населения.

«Киевский режим, потерпев поражение в городе Артёмовске, перешёл к реализации террористических акций против мирного населения», — заявили в российском оборонном ведомстве.

По информации Минобороны, во время контртеррористической операции в Белгородской области проникших на территорию российского региона украинских боевиков заблокировали и разгромили.

Всего было уничтожено более 70 проникших в Белгородскую область украинских боевиков.

22 мая в Белгородской области был введён режим контртеррористической операции.

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