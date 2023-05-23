Губернатор Гладков: 12 мирных жителей пострадали в результате обстрелов ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что 12 мирных жителей пострадали в результате обстрелов со стороны Вооружённых сил Украины.

По его словам, миномётному и артиллерийскому обстрелу подверглись населённые пункты Грайворонского городского округа.

Он рассказал, что украинские боевики применяли РСЗО, а также сбрасывали взрывные устройства с квадрокоптеров на жилые дома.

«В результате есть 12 раненых мирных жителей, повреждения зафиксированы в 29 частных жилых домах и трёх машинах», — сообщил Гладков в своём Telegram-канале.

Он добавил, что в 14 населённых пунктах отсутствует энергоснабжение. Специалисты приступят к восстановительным работам, когда «позволит оперативная обстановка».

Также Гладков заявил, что зачистка территории региона в связи с заходом украинской диверсионной разведывательной группы продолжается.

22 мая в Белгородской области был введён режим контртеррористической операции.