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СК: боевики ВСУ 22 мая обстреляли здания и объекты инфраструктуры в Белгородской области

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Боевики украинских вооружённых формирований при нападении на населённые пункты Грайворонского района Белгородской области 22 мая обстреляли из миномётов и артиллерии здания и объекты инфраструктуры.
СК: боевики ВСУ 22 мая обстреляли здания и объекты инфраструктуры в Белгородской области
  • © РИА Новости / Сергей Аверин

Об этом сообщил Следственный комитет России. 

«Жилые и административные здания, объекты гражданской инфраструктуры подверглись миномётному и артиллерийскому обстрелам», — заявили в СК.

По данным следствия, в результате преступных действий украинских боевиков были ранены несколько гражданских лиц.

22 мая президенту России Владимиру Путину доложили о попытке прорыва украинской ДРГ в Грайворонский район. 

Позже в Белгородской области был введён режим контртеррористической операции.

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