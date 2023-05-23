СК: боевики ВСУ 22 мая обстреляли здания и объекты инфраструктуры в Белгородской области

Боевики украинских вооружённых формирований при нападении на населённые пункты Грайворонского района Белгородской области 22 мая обстреляли из миномётов и артиллерии здания и объекты инфраструктуры.

© РИА Новости / Сергей Аверин

Об этом сообщил Следственный комитет России. «Жилые и административные здания, объекты гражданской инфраструктуры подверглись миномётному и артиллерийскому обстрелам», — заявили в СК. По данным следствия, в результате преступных действий украинских боевиков были ранены несколько гражданских лиц. 22 мая президенту России Владимиру Путину доложили о попытке прорыва украинской ДРГ в Грайворонский район. Позже в Белгородской области был введён режим контртеррористической операции.