СК: боевики ВСУ 22 мая обстреляли здания и объекты инфраструктуры в Белгородской области
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Об этом сообщил Следственный комитет России.
«Жилые и административные здания, объекты гражданской инфраструктуры подверглись миномётному и артиллерийскому обстрелам», — заявили в СК.
По данным следствия, в результате преступных действий украинских боевиков были ранены несколько гражданских лиц.
22 мая президенту России Владимиру Путину доложили о попытке прорыва украинской ДРГ в Грайворонский район.
Позже в Белгородской области был введён режим контртеррористической операции.