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Губернатор Старовойт: посёлок Краснооктябрьский остался без света после обстрела ВСУ

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Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что посёлок Краснооктябрьский в Глушковском районе региона остался без света после обстрела украинских боевиков.

«В Глушковском районе со стороны Украины обстрелян посёлок Краснооктябрьский. В результате населённый пункт остался без света», — написал он в своём Telegram.

Вместе с этим он отметил, что пострадавших в результате обстрела украинских террористов нет, а аварийная бригада уже приступила к ремонту электроснабжения.

Ранее Старовойт заявил, что ВСУ сбросили взрывное устройство на физкультурно-оздоровительный комплекс.

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