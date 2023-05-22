Губернатор Старовойт: посёлок Краснооктябрьский остался без света после обстрела ВСУ

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что посёлок Краснооктябрьский в Глушковском районе региона остался без света после обстрела украинских боевиков.

«В Глушковском районе со стороны Украины обстрелян посёлок Краснооктябрьский. В результате населённый пункт остался без света», — написал он в своём Telegram.

Вместе с этим он отметил, что пострадавших в результате обстрела украинских террористов нет, а аварийная бригада уже приступила к ремонту электроснабжения.

Ранее Старовойт заявил, что ВСУ сбросили взрывное устройство на физкультурно-оздоровительный комплекс.