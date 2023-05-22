Губернатор Старовойт: посёлок Краснооктябрьский остался без света после обстрела ВСУ
«В Глушковском районе со стороны Украины обстрелян посёлок Краснооктябрьский. В результате населённый пункт остался без света», — написал он в своём Telegram.
Вместе с этим он отметил, что пострадавших в результате обстрела украинских террористов нет, а аварийная бригада уже приступила к ремонту электроснабжения.
Ранее Старовойт заявил, что ВСУ сбросили взрывное устройство на физкультурно-оздоровительный комплекс.