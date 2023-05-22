Губернатор Гладков: система ПВО сбила беспилотник в Белгородском районе
Об этом он написал в своём Telegram-канале.
По словам Гладкова, по предварительным данным, пострадавших нет.
«Последствия на земле уточняют оперативные службы», — сказал он.
Ранее Минобороны России сообщило, что российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский военный вертолёт Ми-8.
22 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что на территорию Грайворонского округа региона зашла диверсионно-разведывательная группа ВСУ.
В Кремле сообщили, что российские силовики ведут работу по выдавливанию украинской ДРГ с территории России и её уничтожению в Белгородской области.