Губернатор Гладков: система ПВО сбила беспилотник в Белгородском районе

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотник в Белгородском районе.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

По словам Гладкова, по предварительным данным, пострадавших нет.

«Последствия на земле уточняют оперативные службы», — сказал он.

Ранее Минобороны России сообщило, что российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский военный вертолёт Ми-8.

22 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что на территорию Грайворонского округа региона зашла диверсионно-разведывательная группа ВСУ.

В Кремле сообщили, что российские силовики ведут работу по выдавливанию украинской ДРГ с территории России и её уничтожению в Белгородской области.