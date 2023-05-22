Губернатор Белгородской области: в селе Замостье загорелся детсад из-за попадания снаряда

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в селе Замостье детский сад загорелся из-за попадания снаряда.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«В селе Замостье снаряд попал в детский сад, в результате чего он загорелся», — заявил Гладков.

По его словам, при обстреле пострадала женщина, она получила ранение руки.

Также Гладков заявил, что в Грайвороне три человека доставлены в больницу в состоянии средней степени тяжести: двое мужчин и одна женщина получили осколочные ранения в результате обстрелов со стороны боевиков ВСУ.

22 мая губернатор Белгородской области заявил, что на территорию Грайворонского округа региона зашла диверсионно-разведывательная группа ВСУ.

В Кремле сообщили, что российские силовики ведут работу по выдавливанию украинской ДРГ с территории России и её уничтожению в Белгородской области.