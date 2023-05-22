Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Губернатор Белгородской области: в селе Замостье загорелся детсад из-за попадания снаряда

Короткая ссылка
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в селе Замостье детский сад загорелся из-за попадания снаряда.
Губернатор Белгородской области: в селе Замостье загорелся детсад из-за попадания снаряда
  • © РИА Новости / Таисия Лисковец

Об этом он написал в своём Telegram-канале. 

«В селе Замостье снаряд попал в детский сад, в результате чего он загорелся», — заявил Гладков.

По его словам, при обстреле пострадала женщина, она получила ранение руки.

Также Гладков заявил, что в Грайвороне три человека доставлены в больницу в состоянии средней степени тяжести: двое мужчин и одна женщина получили осколочные ранения в результате обстрелов со стороны боевиков ВСУ.

22 мая губернатор Белгородской области заявил, что на территорию Грайворонского округа региона зашла диверсионно-разведывательная группа ВСУ. 

В Кремле сообщили, что российские силовики ведут работу по выдавливанию украинской ДРГ с территории России и её уничтожению в Белгородской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить