Губернатор Белгородской области: в селе Замостье загорелся детсад из-за попадания снаряда
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Об этом он написал в своём Telegram-канале.
«В селе Замостье снаряд попал в детский сад, в результате чего он загорелся», — заявил Гладков.
По его словам, при обстреле пострадала женщина, она получила ранение руки.
Также Гладков заявил, что в Грайвороне три человека доставлены в больницу в состоянии средней степени тяжести: двое мужчин и одна женщина получили осколочные ранения в результате обстрелов со стороны боевиков ВСУ.
22 мая губернатор Белгородской области заявил, что на территорию Грайворонского округа региона зашла диверсионно-разведывательная группа ВСУ.
В Кремле сообщили, что российские силовики ведут работу по выдавливанию украинской ДРГ с территории России и её уничтожению в Белгородской области.