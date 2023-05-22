Марочко рассказал, что основная часть ВСУ после отхода из Артёмовска осталась в Часовом Яре

Основные части ВСУ из Артёмовска (Бахмута) отошли в Часов Яр, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«Противник отошёл в район населённого пункта Часов Яр... Сейчас это следующий населённый пункт, который украинские боевики будут оборонять», — сообщил он в эфире телеканала «Россия 24».

21 мая Министерство обороны России заявило, что освобождение города Артёмовска в Донецкой Народной Республике завершено.

Также российские военные уничтожили в районе Красного автомобильный мост, по которому в Артёмовск перебрасывались подкрепления ВСУ.