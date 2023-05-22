В МИД Швеции утверждают, что поставки Украине F-16 не приведут к эскалации конфликта

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём не считает, что поставки Вооружённым силам Украины истребителей F-16 приведут к эскалации украинского конфликта.

Об этом Билльстрём сказал перед встречей глав МИД стран Европейского союза в Брюсселе.

«Нет, я так не думаю», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что Британия этим летом начнёт подготовку украинских пилотов.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц отметил, что подготовка пилотов ВСУ к применению в бою F-16 и других истребителей станет долгосрочным проектом и сигналом для России.