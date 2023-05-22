Российские военные сорвали переброску солдат ВСУ на Запорожский фронт
- © РИА Новости / Константин Михальчевский
«Минувшей ночью был нанесён точечный удар в Днепропетровске по расположениям боевиков ВСУ, которые готовились к переброске на Запорожское направление», — цитирует его РИА Новости.
По словам Рогова, украинские войска понесли большие потери.
Ранее сообщалось, что российская авиация наносит удары по складам и ангарам с техникой и боекомплектами украинских войск в подконтрольной им части Запорожской области.
Также сообщалось о перехвате средствами ПВО России 15 РСЗО HIMARS, «Ураган» и крылатых ракет Storm Shadow.