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Российские военные сорвали переброску солдат ВСУ на Запорожский фронт

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Российские военные сорвали переброску резервов ВСУ на Запорожский фронт, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Российские военные сорвали переброску солдат ВСУ на Запорожский фронт
  • © РИА Новости / Константин Михальчевский

«Минувшей ночью был нанесён точечный удар в Днепропетровске по расположениям боевиков ВСУ, которые готовились к переброске на Запорожское направление», — цитирует его РИА Новости.

По словам Рогова, украинские войска понесли большие потери.

Ранее сообщалось, что российская авиация наносит удары по складам и ангарам с техникой и боекомплектами украинских войск в подконтрольной им части Запорожской области.

Также сообщалось о перехвате средствами ПВО России 15 РСЗО HIMARS, «Ураган» и крылатых ракет Storm Shadow.

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