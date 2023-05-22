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Рогов: российская авиация наносит удары по складам ВСУ в Запорожской области

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Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что российская авиация наносит удары по складам и ангарам с техникой и боекомплектами украинских войск в подконтрольной им части Запорожской области.

Об этом он написал в Telegram.

«По предварительным данным, ВКС России активно работают планирующими бомбами», — говорится в сообщении.

Рогов отметил, что удары наносятся по складам и ангарам с техникой и боекомплектами украинских войск в Ореховском районе и в самом городе Орехове.

Также, по его словам, российские военные атакуют подконтрольную Киеву часть Пологовского района и ближайший пригород Запорожья.

Днём ранее артиллерия и авиация России уничтожили украинский ЗРК С-300 в ДНР.

Также сообщалось о перехвате средствами ПВО России 15 РСЗО HIMARS, «Ураган» и крылатых ракет Storm Shadow.

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