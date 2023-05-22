В ДНР заявили, что в Артёмовске остались мирные жители

В Артёмовске осталось несколько десятков жителей, продолжается эвакуация гражданского населения, заявил представитель силовых структур ДНР.

«Пока есть чёткое понимание, что в Артёмовске остались несколько десятков местных жителей. Но, возможно, цифра будет меняться по мере обследования подвалов домов», — цитирует его ТАСС.

По словам собеседника агентства, из города продолжают эвакуировать гражданских.

Врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24» ранее сообщил о начале предварительного разминирования в Артёмовске.

Ночью 21 мая Минобороны России заявило, что город полностью освобождён.

Также российские военные уничтожили в районе Красного автомобильный мост, по которому в Артёмовск перебрасывались подкрепления ВСУ.