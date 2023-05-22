Пушилин анонсировал открытие штаба оказания помощи в Артёмовске

Врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24» анонсировал создание межведомственного штаба по оказанию помощи освобождённым территориям в Артёмовске.

«Штаб, который начнёт в самое ближайшее время работу. Это межведомственный штаб по оказанию помощи освобождённым территориям», — цитирует его ТАСС.

Пушилин также сообщил о начале предварительного разминирования в Артёмовске.

Ночью 21 мая Минобороны России заявило, что город полностью освобождён.

Также российские военные уничтожили в районе Красного автомобильный мост, по которому в Артёмовск перебрасывались подкрепления ВСУ.