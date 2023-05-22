Пушилин анонсировал открытие штаба оказания помощи в Артёмовске
- РИА Новости
«Штаб, который начнёт в самое ближайшее время работу. Это межведомственный штаб по оказанию помощи освобождённым территориям», — цитирует его ТАСС.
Пушилин также сообщил о начале предварительного разминирования в Артёмовске.
Ночью 21 мая Минобороны России заявило, что город полностью освобождён.
Также российские военные уничтожили в районе Красного автомобильный мост, по которому в Артёмовск перебрасывались подкрепления ВСУ.