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РИА Новости: ВСУ отбирали детей в Артёмовске за нежелание эвакуироваться вглубь Украины

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ВСУ отбирали у жителей Артёмовска (Бахмута) в ДНР детей и угрожали лишением прав.
РИА Новости: ВСУ отбирали детей в Артёмовске за нежелание эвакуироваться вглубь Украины
  • РИА Новости

Об этом рассказала эвакуированная из Артёмовска местная жительница.

По её словам, они пытались заставить людей уезжать вглубь подконтрольных Киеву территорий.

«Приезжали... ВСУ с постановлением о том, что они имеют полное право забрать ребёнка, без даже сопровождения родителей», — цитирует её РИА Новости.

Ранее стало известно, что военнослужащие ВСУ, которые были выбиты из Артёмовска, ведут обстрел города из миномётов.

21 мая Министерство обороны России заявило, что освобождение города Артёмовска в Донецкой Народной Республике завершено.

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