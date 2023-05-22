РИА Новости: ВСУ отбирали детей в Артёмовске за нежелание эвакуироваться вглубь Украины
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Об этом рассказала эвакуированная из Артёмовска местная жительница.
По её словам, они пытались заставить людей уезжать вглубь подконтрольных Киеву территорий.
«Приезжали... ВСУ с постановлением о том, что они имеют полное право забрать ребёнка, без даже сопровождения родителей», — цитирует её РИА Новости.
Ранее стало известно, что военнослужащие ВСУ, которые были выбиты из Артёмовска, ведут обстрел города из миномётов.
21 мая Министерство обороны России заявило, что освобождение города Артёмовска в Донецкой Народной Республике завершено.