РИА Новости: ВСУ отбирали детей в Артёмовске за нежелание эвакуироваться вглубь Украины

ВСУ отбирали у жителей Артёмовска (Бахмута) в ДНР детей и угрожали лишением прав.

Об этом рассказала эвакуированная из Артёмовска местная жительница.

По её словам, они пытались заставить людей уезжать вглубь подконтрольных Киеву территорий.

«Приезжали... ВСУ с постановлением о том, что они имеют полное право забрать ребёнка, без даже сопровождения родителей», — цитирует её РИА Новости.

Ранее стало известно, что военнослужащие ВСУ, которые были выбиты из Артёмовска, ведут обстрел города из миномётов.

21 мая Министерство обороны России заявило, что освобождение города Артёмовска в Донецкой Народной Республике завершено.