Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

РИА Новости: выбитые из Артёмовска бойцы ВСУ ведут обстрел города из миномётов

Короткая ссылка
Военнослужащие ВСУ, которые были выбиты из Артёмовска (Бахмута), ведут обстрел города из миномётов.
РИА Новости: выбитые из Артёмовска бойцы ВСУ ведут обстрел города из миномётов
  • РИА Новости

«Вчера, когда установили флаг на девятиэтажку, противник сразу решил его снести миномётами. И 120-м, и 82-м (калибром. — RT), чем только ни работали», — приводит РИА Новости слова бойца группы «Вагнера».

Он добавил, что у ВСУ ничего не получилось, территория остаётся под контролем российской стороны.

Ранее Министерство обороны России заявило, что освобождение города Артёмовска в Донецкой Народной Республике завершено.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить