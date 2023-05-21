РИА Новости: выбитые из Артёмовска бойцы ВСУ ведут обстрел города из миномётов

Военнослужащие ВСУ, которые были выбиты из Артёмовска (Бахмута), ведут обстрел города из миномётов.

«Вчера, когда установили флаг на девятиэтажку, противник сразу решил его снести миномётами. И 120-м, и 82-м (калибром. — RT), чем только ни работали», — приводит РИА Новости слова бойца группы «Вагнера».

Он добавил, что у ВСУ ничего не получилось, территория остаётся под контролем российской стороны.

Ранее Министерство обороны России заявило, что освобождение города Артёмовска в Донецкой Народной Республике завершено.