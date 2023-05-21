РИА Новости: выбитые из Артёмовска бойцы ВСУ ведут обстрел города из миномётов
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«Вчера, когда установили флаг на девятиэтажку, противник сразу решил его снести миномётами. И 120-м, и 82-м (калибром. — RT), чем только ни работали», — приводит РИА Новости слова бойца группы «Вагнера».
Он добавил, что у ВСУ ничего не получилось, территория остаётся под контролем российской стороны.
Ранее Министерство обороны России заявило, что освобождение города Артёмовска в Донецкой Народной Республике завершено.