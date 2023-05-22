ВСУ спустя восемь часов возобновили обстрелы Донецка

Вооружённые силы Украины в понедельник, 22 мая, возобновили артиллерийские обстрелы Донецка после восьми часов перерыва.

Об этом информирует представительство ДНР в СЦКК.

По данным, опубликованным в Telegram-канале представительства, в 06:25 мск под огнём оказался Петровский район Донецка. Отмечается, что по нему было выпущено пять снарядов калибра 155 мм.

Через 15 минут украинские военные выпустили ещё пять снарядов по Куйбышевскому району города.

За минувшие сутки ВСУ выпустили 177 боеприпасов по ДНР, ранения получили пять человек.

Также сообщалось, что ВС России уничтожили пять украинских наблюдательных постов на Купянском направлении.