ВСУ за сутки выпустили 177 боеприпасов по ДНР, ранения получили пять человек
Об этом сообщает представительство ДНР в СЦКК.
«За истекшие сутки представительство сообщало о 49 фактах ведения огня со стороны ВФУ», — говорится в сообщении.
Отмечается, что обстрелы велись из ствольной артиллерии калибра 152 мм и 155 мм, а также с использованием ударных беспилотников.
Также сообщается о повреждении десяти жилых домостроений.
Ранее поступала информация, что украинские войска выпустили 11 снарядов натовского калибра по Донецку.
Также в ДНР сообщали о ранении ребёнка при обстреле ВСУ Киевского района Донецка.