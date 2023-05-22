ВСУ за сутки выпустили 177 боеприпасов по ДНР, ранения получили пять человек

ВСУ за прошедшие сутки выпустили 177 боеприпасов по населённым пунктам ДНР, ранения получили пять мирных жителей.

Об этом сообщает представительство ДНР в СЦКК.

«За истекшие сутки представительство сообщало о 49 фактах ведения огня со стороны ВФУ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что обстрелы велись из ствольной артиллерии калибра 152 мм и 155 мм, а также с использованием ударных беспилотников.

Также сообщается о повреждении десяти жилых домостроений.

Ранее поступала информация, что украинские войска выпустили 11 снарядов натовского калибра по Донецку.

Также в ДНР сообщали о ранении ребёнка при обстреле ВСУ Киевского района Донецка.