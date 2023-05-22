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ВСУ за сутки выпустили 177 боеприпасов по ДНР, ранения получили пять человек

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ВСУ за прошедшие сутки выпустили 177 боеприпасов по населённым пунктам ДНР, ранения получили пять мирных жителей.

Об этом сообщает представительство ДНР в СЦКК. 

«За истекшие сутки представительство сообщало о 49 фактах ведения огня со стороны ВФУ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что обстрелы велись из ствольной артиллерии калибра 152 мм и 155 мм, а также с использованием ударных беспилотников.

Также сообщается о повреждении десяти жилых домостроений.

Ранее поступала информация, что украинские войска выпустили 11 снарядов натовского калибра по Донецку.

Также в ДНР сообщали о ранении ребёнка при обстреле ВСУ Киевского района Донецка.

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