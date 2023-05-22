Украинские войска выпустили 11 снарядов натовского калибра по Донецку

Украинские войска выпустили ещё 11 снарядов калибра 155 мм по Донецку.

Об этом в своём Telegram-канале сообщило представительство ДНР в СЦКК.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что обстрелы производились украинскими войсками со стороны населённых пунктов Ласточкино и Красногоровка.

Ранее украинские военные за три часа выпустили около 70 снарядов по территории ДНР.

Также мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что жительница города получила ранение, подорвавшись на мине «Лепесток».