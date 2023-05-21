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Asia Times: Зеленский уехал на саммит в Японию во время решающего сражения за Артёмовск

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Президент Украины Владимир Зеленский принял решение отправиться на саммит G7 в японскую Хиросиму, несмотря на тяжёлое положение украинской армии под Артёмовском (Бахмутом).
Asia Times: Зеленский уехал на саммит в Японию во время решающего сражения за Артёмовск
  • Gettyimages.ru

Об этом написал обозреватель Стивен Брайен в статье для издания Asia Times.

«Очень странно, что Зеленский сбежал на встречу G7 в Хиросиму в момент завершения одного из самых важных сражений на Украине», — говорится в публикации.

Как отметил Брайен, потеря контроля над городом стала ударом для киевского режима.

Обозреватель не исключил, что в связи с этим на Украине могут произойти серьёзные политические потрясения.

Ночью 21 мая Минобороны России заявило, что город Артёмовск полностью освобождён в результате наступательных действий отрядов ЧВК «Вагнер» при поддержке артиллерии и авиации Южной группировки войск.

Изначально о взятии города под полный контроль российских сил заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

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