Байден считает, что истребители F-16 не помогли бы ВСУ в ситуации с Артёмовском
- AP
Об этом американский лидер сказал в ходе пресс-конференции.
«Что касается F-16, F-16 не помогли бы в этом отношении совсем. В них не было необходимости, например, в ситуации с Бахмутом», — цитирует его РИА Новости.
Ночью 21 мая Минобороны России заявило, что город Артёмовск полностью освобождён в результате наступательных действий отрядов ЧВК «Вагнер» при поддержке артиллерии и авиации Южной группировки войск.
Изначально о взятии города под полный контроль российских сил заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.