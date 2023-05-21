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Байден считает, что истребители F-16 не помогли бы ВСУ в ситуации с Артёмовском

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Президент США Джо Байден выразил уверенность, что поставка Вооружённым силам Украины истребителей F-16 не помогла бы украинской армии в ситуации с Артёмовском (Бахмутом).
Байден считает, что истребители F-16 не помогли бы ВСУ в ситуации с Артёмовском
  • AP

Об этом американский лидер сказал в ходе пресс-конференции.

«Что касается F-16, F-16 не помогли бы в этом отношении совсем. В них не было необходимости, например, в ситуации с Бахмутом», — цитирует его РИА Новости.

Ночью 21 мая Минобороны России заявило, что город Артёмовск полностью освобождён в результате наступательных действий отрядов ЧВК «Вагнер» при поддержке артиллерии и авиации Южной группировки войск.

Изначально о взятии города под полный контроль российских сил заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

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