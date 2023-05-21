The Hill: многие страны Запада хотят разрешения конфликта на Украине как можно скорее

Многие западные страны хотят, чтобы конфликт вокруг Украины закончился как можно скорее. Об этом написал обозреватель Якуб Григель в статье для издания The Hill.

Как отметил автор публикации, многие страны, особенно европейские, уже не так активно поддерживают Украину.

«В надежде, что скоро наступит послевоенная эпоха и они смогут возобновить свои дела с Россией», — говорится в материале.

Григель также назвал «не очень хорошей идеей» план украинской армии по захвату Крыма.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что после разговора президентов России и ЮАР Владимира Путина и Сирила Рамапосы решено, что ряд африканских стран направят делегацию для работы над урегулированием украинского кризиса.