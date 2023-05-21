Представитель Зеленского утверждает, что президент Украины не признавал потерю Артёмовска
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Заявление Зеленского ранее прозвучало на саммите G7 в Хиросиме. Как сообщило агентство Reuters, Зеленскому задали вопрос, контролирует ли армия Украины Артёмовск, на что он ответил: «Я думаю, нет».
В разговоре с CNN представитель Зеленского сказал, что украинский президент, наоборот, «отверг взятие Бахмута» российскими бойцами.
Ночью 21 мая Минобороны России заявило, что город Артёмовск полностью освобождён в результате наступательных действий отрядов ЧВК «Вагнер» при поддержке артиллерии и авиации Южной группировки войск.
Изначально о взятии города под полный контроль российских сил заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр отметила, что ситуация для ВСУ на этом участке фронта критическая.