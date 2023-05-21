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Представитель Зеленского утверждает, что президент Украины не признавал потерю Артёмовска

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Пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров утверждает, что Владимир Зеленский не говорил о потере контроля ВСУ над Артёмовском (Бахмутом).
Представитель Зеленского утверждает, что президент Украины не признавал потерю Артёмовска
  • Gettyimages.ru

Заявление Зеленского ранее прозвучало на саммите G7 в Хиросиме. Как сообщило агентство Reuters, Зеленскому задали вопрос, контролирует ли армия Украины Артёмовск, на что он ответил: «Я думаю, нет».

В разговоре с CNN представитель Зеленского сказал, что украинский президент, наоборот, «отверг взятие Бахмута» российскими бойцами.

Ночью 21 мая Минобороны России заявило, что город Артёмовск полностью освобождён в результате наступательных действий отрядов ЧВК «Вагнер» при поддержке артиллерии и авиации Южной группировки войск.

Изначально о взятии города под полный контроль российских сил заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр отметила, что ситуация для ВСУ на этом участке фронта критическая.

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