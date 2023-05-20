Марочко: российские военные ликвидировали комбата бригады ВСУ «Эдельвейс»

Российские военнослужащие ликвидировали командира батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады «Эдельвейс» ВСУ Николая Головатюка.

Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Он рассказал, что бригада неоднократно обстреливала территорию Луганской Народной Республики.

«Ликвидация Головатюка — это лишь очередной этап в выполнении тех задач, которые поставил верховный главнокомандующий», — цитирует Марочко ТАСС.

18 мая Вооружённые силы России нанесли удар высокоточным оружием по складам боеприпасов и иностранной техники украинской армии. Также нанесены удары по резервам ВСУ, уничтожены значительные запасы военнослужащих Украины.