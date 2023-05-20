Марочко: российские военные ликвидировали комбата бригады ВСУ «Эдельвейс»
- РИА Новости
Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Он рассказал, что бригада неоднократно обстреливала территорию Луганской Народной Республики.
«Ликвидация Головатюка — это лишь очередной этап в выполнении тех задач, которые поставил верховный главнокомандующий», — цитирует Марочко ТАСС.
18 мая Вооружённые силы России нанесли удар высокоточным оружием по складам боеприпасов и иностранной техники украинской армии. Также нанесены удары по резервам ВСУ, уничтожены значительные запасы военнослужащих Украины.