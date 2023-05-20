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Рогов: удары ВСУ по Мариуполю предваряют речь Зеленского на саммите G7

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Обстрелы Мариуполя украинской армией могут служить для создания информационного фона перед выступлением президента Украины Владимира Зеленского на саммите G7, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов: удары ВСУ по Мариуполю предваряют речь Зеленского на саммите G7
  • Gettyimages.ru

«Прилёты по Мариуполю — это начало актуализации украинской повестки для Запада», — цитирует ТАСС Рогова.

Он отметил, что выступление Зеленского запланировано на 21 мая и к его началу произойдёт «максимум актуализации повестки по постукраинскому пространству».

Ранее сообщалось, что ВСУ выпустили по Мариуполю четыре дальнобойные ракеты.

Вооружённые силы Украины за прошедшие сутки 48 раз обстреляли населённые пункты ДНР, выпустив 171 снаряд.

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