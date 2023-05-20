ВСУ за сутки 48 раз обстреляли населённые пункты ДНР

Вооружённые силы Украины за прошедшие сутки 48 раз обстреляли населённые пункты ДНР, выпустив 171 снаряд.

Об этом сообщило представительство ДНР в СЦКК.

«Под вражеским огнём оказались районы шести населённых пунктов республики», — говорится в сводке.

Отмечается, что ранения различной степени тяжести получили два гражданских лица.

Кроме того, сообщается о повреждении 13 жилых домостроений и четырёх объектов гражданской инфраструктуры.

Ранее украинские войска выпустили четыре дальнобойные ракеты по Мариуполю.

Также сообщалось об обстреле Центрально-Городского района Горловки со стороны ВСУ.