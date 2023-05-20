Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Пушилин: Киев захлёбывается от злобы, видя восстановление Мариуполя

Короткая ссылка
Киевский режим захлёбывается от злобы, видя восстановление Мариуполя в Донецкой Народной Республике.
Пушилин: Киев захлёбывается от злобы, видя восстановление Мариуполя
  • AP

Об этом заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

«Киевский режим захлёбывается от злобы, видя, как восстанавливается город, в него возвращается мирная жизнь», — написал Пушилин в Telegram.

Он отметил, что ВСУ хотели превратить Донбасс в руины.

Ранее сообщалось, что ВСУ выпустили по Мариуполю четыре дальнобойные ракеты.

Вооружённые силы Украины за прошедшие сутки 48 раз обстреляли населённые пункты ДНР, выпустив 171 снаряд.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить