Пушилин: Киев захлёбывается от злобы, видя восстановление Мариуполя

Киевский режим захлёбывается от злобы, видя восстановление Мариуполя в Донецкой Народной Республике.

Об этом заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

«Киевский режим захлёбывается от злобы, видя, как восстанавливается город, в него возвращается мирная жизнь», — написал Пушилин в Telegram.

Он отметил, что ВСУ хотели превратить Донбасс в руины.

Ранее сообщалось, что ВСУ выпустили по Мариуполю четыре дальнобойные ракеты.

Вооружённые силы Украины за прошедшие сутки 48 раз обстреляли населённые пункты ДНР, выпустив 171 снаряд.