В Минобороны Белоруссии заявили, что армия имеет всё необходимое для защиты государства
- РИА Новости
Об этом заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.
«Сегодня белорусская армия имеет всё необходимое для защиты своей страны», — цитирует его ТАСС.
Хренин отметил, что армия Белоруссии мобильна и оснащена самыми современными образцами вооружения и военной техники.
Ранее Госкомвоенпром Белоруссии заявил об увеличении поставок России военной техники на фоне СВО.
15 мая белорусский президент Александр Лукашенко посетил Центральный командный пункт ВВС и войск противовоздушной обороны Белоруссии.