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В Минобороны Белоруссии заявили, что армия имеет всё необходимое для защиты государства

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Белорусская армия имеет всё необходимое для защиты страны, подразделения оснащены самыми современными образцами вооружения.
В Минобороны Белоруссии заявили, что армия имеет всё необходимое для защиты государства
  • РИА Новости

Об этом заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.

«Сегодня белорусская армия имеет всё необходимое для защиты своей страны», — цитирует его ТАСС.

Хренин отметил, что армия Белоруссии мобильна и оснащена самыми современными образцами вооружения и военной техники.

Ранее Госкомвоенпром Белоруссии заявил об увеличении поставок России военной техники на фоне СВО.

15 мая белорусский президент Александр Лукашенко посетил Центральный командный пункт ВВС и войск противовоздушной обороны Белоруссии.

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