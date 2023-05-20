В Минобороны Белоруссии заявили, что армия имеет всё необходимое для защиты государства

Белорусская армия имеет всё необходимое для защиты страны, подразделения оснащены самыми современными образцами вооружения.

Об этом заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.

«Сегодня белорусская армия имеет всё необходимое для защиты своей страны», — цитирует его ТАСС.

Хренин отметил, что армия Белоруссии мобильна и оснащена самыми современными образцами вооружения и военной техники.

Ранее Госкомвоенпром Белоруссии заявил об увеличении поставок России военной техники на фоне СВО.

15 мая белорусский президент Александр Лукашенко посетил Центральный командный пункт ВВС и войск противовоздушной обороны Белоруссии.