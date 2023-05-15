Лукашенко посетил Центральный командный пункт ВВС и войск ПВО Белоруссии
- РИА Новости
Об этом сообщило агентство БЕЛТА.
В рамках посещения белорусский лидер заслушает доклад об организации и выполнении задач боевого дежурства ПВО страны.
Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин сообщил о болезни Александра Лукашенко.
При этом он заявил, что серьёзной угрозы для здоровья главы государства нет.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что Минск официально не сообщал о каких-либо проблемах со здоровьем у Александра Лукашенко.