Песков заявил, что Минск не сообщал о каких-либо проблемах со здоровьем у Лукашенко
- РИА Новости
В Кремле, комментируя сообщения о недомогании Лукашенко, призвали ориентироваться на официальные данные.
«Никаких таких официальных сообщений со стороны Минска не было», — подчеркнул Песков.
Ранее первый заместитель главы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин сообщил о болезни президента Белоруссии Александра Лукашенко.
При этом он заявил, что серьёзных угроз для здоровья белорусского лидера нет.
В январе Лукашенко опроверг слухи о своих болезнях и пообещал жить дальше.