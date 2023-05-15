Песков заявил, что Минск не сообщал о каких-либо проблемах со здоровьем у Лукашенко

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Минск официально не сообщал о каких-либо проблемах со здоровьем у белорусского лидера Александра Лукашенко.

В Кремле, комментируя сообщения о недомогании Лукашенко, призвали ориентироваться на официальные данные.

«Никаких таких официальных сообщений со стороны Минска не было», — подчеркнул Песков.

Ранее первый заместитель главы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин сообщил о болезни президента Белоруссии Александра Лукашенко.

При этом он заявил, что серьёзных угроз для здоровья белорусского лидера нет.

В январе Лукашенко опроверг слухи о своих болезнях и пообещал жить дальше.