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Песков заявил, что Минск не сообщал о каких-либо проблемах со здоровьем у Лукашенко

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Минск официально не сообщал о каких-либо проблемах со здоровьем у белорусского лидера Александра Лукашенко.
Песков заявил, что Минск не сообщал о каких-либо проблемах со здоровьем у Лукашенко
  • РИА Новости

В Кремле, комментируя сообщения о недомогании Лукашенко, призвали ориентироваться на официальные данные.

«Никаких таких официальных сообщений со стороны Минска не было», — подчеркнул Песков.

Ранее первый заместитель главы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин сообщил о болезни президента Белоруссии Александра Лукашенко.

При этом он заявил, что серьёзных угроз для здоровья белорусского лидера нет.

В январе Лукашенко опроверг слухи о своих болезнях и пообещал жить дальше.

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