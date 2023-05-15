Депутат Госдумы Затулин сообщил о болезни президента Белоруссии Александра Лукашенко

Первый заместитель главы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин сообщил о болезни президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на издание «Подъём».

По словам Затулина, серьёзных угроз для здоровья белорусского лидера нет.

«Там ничего такого сверхъестественного нет, это не ковид. Просто человек заболел», — сказал депутат.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг слухи о своих болезнях и пообещал жить дальше.

Также глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг слухи о том, что у него могут быть проблемы со здоровьем, и назвал себя абсолютно здоровым человеком.