Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Депутат Госдумы Затулин сообщил о болезни президента Белоруссии Александра Лукашенко

Короткая ссылка
Первый заместитель главы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин сообщил о болезни президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на издание «Подъём».

По словам Затулина, серьёзных угроз для здоровья белорусского лидера нет.

«Там ничего такого сверхъестественного нет, это не ковид. Просто человек заболел», — сказал депутат.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг слухи о своих болезнях и пообещал жить дальше.

Также глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг слухи о том, что у него могут быть проблемы со здоровьем, и назвал себя абсолютно здоровым человеком.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить