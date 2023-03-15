Узнать больше

Кадыров назвал себя абсолютно здоровым человеком на фоне слухов об ухудшении здоровья

Короткая ссылка
Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг слухи о том, что у него могут быть проблемы со здоровьем, и назвал себя абсолютно здоровым человеком.
Кадыров назвал себя абсолютно здоровым человеком на фоне слухов об ухудшении здоровья
  • РИА Новости

Как пишет РИА Новости, в понедельник, 13 марта, у Кадырова состоялась встреча с российским президентом Владимиром Путиным. В сети обратили внимание, что глава Чечни на встрече держал неизвестный предмет, а также предположили, что у него могут быть проблемы со зрением.

Кадыров в своём Telegram-канале заявил, что этот предмет —  электронный счётчик молитв.

«Я абсолютно здоровый человек. Некоторым интересно, какое у меня зрение. Зрение у меня 100%», — подчеркнул он.

В январе президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг слухи о своих болезнях и пообещал жить дальше.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить