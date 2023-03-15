Кадыров назвал себя абсолютно здоровым человеком на фоне слухов об ухудшении здоровья

Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг слухи о том, что у него могут быть проблемы со здоровьем, и назвал себя абсолютно здоровым человеком.

Как пишет РИА Новости, в понедельник, 13 марта, у Кадырова состоялась встреча с российским президентом Владимиром Путиным. В сети обратили внимание, что глава Чечни на встрече держал неизвестный предмет, а также предположили, что у него могут быть проблемы со зрением.

Кадыров в своём Telegram-канале заявил, что этот предмет — электронный счётчик молитв.

«Я абсолютно здоровый человек. Некоторым интересно, какое у меня зрение. Зрение у меня 100%», — подчеркнул он.

В январе президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг слухи о своих болезнях и пообещал жить дальше.