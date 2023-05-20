Под Геническом обнаружены оставленные ВСУ боеприпасы

Сотрудники полиции обнаружили рядом с селом Партизаны Генического муниципального округа Херсонской области тайник с боеприпасами украинской армии.

«В 300 м от села Партизаны в лесопосадке сотрудники полиции обнаружили 21 патрон калибра 5,45 мм, 32 патрона калибра 7,62 мм, магазин от автомата Калашникова, выстрел осколочный гранатомётный, пистолет под патроны Флобера», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы ГУ МВД по региону.

Отмечается, что также было найдено вещество, похожее на марихуану.

Ранее сообщалось, что полицейские обнаружили в лесу возле города Скадовска Херсонской области тайник с боеприпасами для диверсантов ВСУ.