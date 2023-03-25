В сельской гостинице в Херсонской области обнаружили тайник с боеприпасами
- РИА Новости
Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.
«Сотрудники полиции в Геническом муниципальном округе Херсонской области... выявили тайник с боеприпасами на территории домовладения гостиничного типа в селе Стрелковое», — говорится в сообщении.
В частности, полицейские изъяли семь магазинов к автомату Калашникова и более 300 патронов различного калибра.
Ранее полицейские обнаружили в лесу возле города Скадовска Херсонской области тайник с боеприпасами для диверсантов ВСУ.