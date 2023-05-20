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РИА Новости: украинские военные на машинах вывозили из Артёмовска похищенные вещи

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Эвакуированные жители Артёмовска (Бахмута) рассказали, что украинские военные массово занимались мародёрством в городе и машинами вывозили награбленное, в том числе электронику и бытовую технику.

Об этом информирует РИА Новости.

По словам жительницы Артёмовска (Бахмута) Марии, ВСУ часто организовывали так называемые прилёты на ступеньки подъезда, вследствие чего двери дома «вылетали».

«В течение пары часов приходят военные и просто лазают по квартирам. Не стесняясь никого», — рассказала женщина. 

Мария добавила, что её муж, поднимаясь из подвала в квартиру за вещами, встретил на лестнице украинского военнослужащего, выносившего их вещи.

Ранее эвакуированные из Артёмовска (Бахмута) жители рассказали, что ВСУ в городе намеренно провоцировали максимум жертв среди населения.

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