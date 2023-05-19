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Карчаа: угрозы организации Киевом покушений на руководство Запорожской АЭС сохраняются

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Угрозы организации Киевом покушений на руководство Запорожской АЭС сохраняются.
Карчаа: угрозы организации Киевом покушений на руководство Запорожской АЭС сохраняются
  • РИА Новости

Об этом заявил советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

«Конечно, сохраняются... Это тоже элемент войны, которую ведёт против нас Украина», — приводит РИА Новости его слова в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в эфире «России 24» заявил об отсутствии необходимости временно перемещать жителей Энергодара и работников Запорожской атомной электростанции в безопасные места.

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