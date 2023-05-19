Карчаа: угрозы организации Киевом покушений на руководство Запорожской АЭС сохраняются

Угрозы организации Киевом покушений на руководство Запорожской АЭС сохраняются.

Об этом заявил советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

«Конечно, сохраняются... Это тоже элемент войны, которую ведёт против нас Украина», — приводит РИА Новости его слова в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в эфире «России 24» заявил об отсутствии необходимости временно перемещать жителей Энергодара и работников Запорожской атомной электростанции в безопасные места.