Карчаа: угрозы организации Киевом покушений на руководство Запорожской АЭС сохраняются
- РИА Новости
Об этом заявил советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.
«Конечно, сохраняются... Это тоже элемент войны, которую ведёт против нас Украина», — приводит РИА Новости его слова в эфире телеканала «Россия 24».
Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в эфире «России 24» заявил об отсутствии необходимости временно перемещать жителей Энергодара и работников Запорожской атомной электростанции в безопасные места.