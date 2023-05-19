Президент Таджикистана Рахмон: Душанбе выступает за активизацию сотрудничества в регионе
- РИА Новости
Об этом сообщила пресс-служба президента Таджикистана.
«Было предложено активизировать развитие регионального экономического сотрудничества в сферах промышленности, энергетики, инвестиций и торговли», — говорится в сообщении.
Рахмон отметил возможности расширения сотрудничества между Таджикистаном и Китаем в сферах сельского хозяйства, цифровизации, инноваций, зелёных технологий, гидроэнергетики.
Ранее глава КНР Си Цзиньпин сообщил, что межгосударственные отношения КНР с центральноазиатскими республиками вступят в новую эпоху после саммита Китай — Центральная Азия.