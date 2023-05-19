Президент Таджикистана Рахмон: Душанбе выступает за активизацию сотрудничества в регионе

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон на саммите Китай — Центральная Азия заявил, что Душанбе выступает за активизацию и продвижение экономического сотрудничества в регионе.

РИА Новости

Об этом сообщила пресс-служба президента Таджикистана. «Было предложено активизировать развитие регионального экономического сотрудничества в сферах промышленности, энергетики, инвестиций и торговли», — говорится в сообщении. Рахмон отметил возможности расширения сотрудничества между Таджикистаном и Китаем в сферах сельского хозяйства, цифровизации, инноваций, зелёных технологий, гидроэнергетики. Ранее глава КНР Си Цзиньпин сообщил, что межгосударственные отношения КНР с центральноазиатскими республиками вступят в новую эпоху после саммита Китай — Центральная Азия.