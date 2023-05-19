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Президент Таджикистана Рахмон: Душанбе выступает за активизацию сотрудничества в регионе

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Президент Таджикистана Эмомали Рахмон на саммите Китай — Центральная Азия заявил, что Душанбе выступает за активизацию и продвижение экономического сотрудничества в регионе.
Президент Таджикистана Рахмон: Душанбе выступает за активизацию сотрудничества в регионе
  • РИА Новости

Об этом сообщила пресс-служба президента Таджикистана.

«Было предложено активизировать развитие регионального экономического сотрудничества в сферах промышленности, энергетики, инвестиций и торговли», — говорится в сообщении.

Рахмон отметил возможности расширения сотрудничества между Таджикистаном и Китаем в сферах сельского хозяйства, цифровизации, инноваций, зелёных технологий, гидроэнергетики.

Ранее глава КНР Си Цзиньпин сообщил, что межгосударственные отношения КНР с центральноазиатскими республиками вступят в новую эпоху после саммита Китай — Центральная Азия.

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