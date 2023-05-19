Марочко: ВСУ на Купянском направлении ведут беспокоящий огонь из миномётов
Об этом сообщает ТАСС.
«В районе населённого пункта Стельмаховка противник на регулярной основе проводит выдвижение на временные огневые позиции миномётных взводов», — сказал Марочко.
При этом он отметил, что миномётные взводы работают в тесном взаимодействии с разведывательными подразделениями Украины.
Несколько дней назад ВС России сорвали две попытки ротации ВСУ на передовых позициях Купянского направления.
Также сообщалось об уничтожении российскими войсками опорного пункта ВСУ в ДНР.