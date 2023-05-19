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Марочко: ВСУ на Купянском направлении ведут беспокоящий огонь из миномётов

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Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что украинские миномётчики постоянно ведут беспокоящий огонь с временных позиций для выявления огневых точек ВС России на Купянском направлении.

Об этом сообщает ТАСС.

«В районе населённого пункта Стельмаховка противник на регулярной основе проводит выдвижение на временные огневые позиции миномётных взводов», — сказал Марочко.

При этом он отметил, что миномётные взводы работают в тесном взаимодействии с разведывательными подразделениями Украины.

Несколько дней назад ВС России сорвали две попытки ротации ВСУ на передовых позициях Купянского направления.

Также сообщалось об уничтожении российскими войсками опорного пункта ВСУ в ДНР.

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