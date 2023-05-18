Посол Украины в Турции Боднар заявил, что зерновая сделка не учитывает требования Москвы

Зерновая сделка не предусматривает выполнения российских требований, заявил посол Украины в Турции Василий Боднар.

Об этом сообщает РИА Новости.

Боднар заявил, что в соглашении прописаны механизмы, при помощи которых будет работать коридор для вывоза сельскохозяйственной продукции из украинских портов на международные рынки.

Он отметил, что поднимаемые Россией вопросы, в частности работа аммиакопровода «Тольятти — Одесса», обсуждаются.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил продление зерновой сделки на два месяца.

Он отметил, что есть «относительный результат» на переговорах по соглашению.