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Посол Украины в Турции Боднар заявил, что зерновая сделка не учитывает требования Москвы

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Зерновая сделка не предусматривает выполнения российских требований, заявил посол Украины в Турции Василий Боднар.
Посол Украины в Турции Боднар заявил, что зерновая сделка не учитывает требования Москвы
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

Об этом сообщает РИА Новости.

Боднар заявил, что в соглашении прописаны механизмы, при помощи которых будет работать коридор для вывоза сельскохозяйственной продукции из украинских портов на международные рынки.

Он отметил, что поднимаемые Россией вопросы, в частности работа аммиакопровода «Тольятти — Одесса», обсуждаются.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил продление зерновой сделки на два месяца.

Он отметил, что есть «относительный результат» на переговорах по соглашению.

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