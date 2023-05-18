Минэкономики Армении: Ереванский коньячный завод может прекратить экспорт в Россию
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«Я, конечно, не получал официальной информации, но, кажется, это официально, что Ереванский коньячный завод прекратит экспорт в Россию», — приводит РИА Новости слова Керобяна в парламенте Армении.
Он отметил, что это создаст проблемы, которые окажут влияние на закупку винограда.
Ранее стало известно, что Минздрав России рассматривает возможность запрета продавать крепкий алкоголь с 20:00 до 11:00.