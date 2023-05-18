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Минэкономики Армении: Ереванский коньячный завод может прекратить экспорт в Россию

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Министр экономики Армении Ваан Керобян заявил, что Ереванский коньячный завод, который принадлежит французской компании Pernod Ricard, может перестать экспортировать свою продукцию в Россию.
Минэкономики Армении: Ереванский коньячный завод может прекратить экспорт в Россию
  • Gettyimages.ru
  • © Stu Gallagher

«Я, конечно, не получал официальной информации, но, кажется, это официально, что Ереванский коньячный завод прекратит экспорт в Россию», — приводит РИА Новости слова Керобяна в парламенте Армении.

Он отметил, что это создаст проблемы, которые окажут влияние на закупку винограда.

Ранее стало известно, что Минздрав России рассматривает возможность запрета продавать крепкий алкоголь с 20:00 до 11:00.

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