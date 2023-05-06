РИА Новости: Минздрав рассматривает возможность введения новых антиалкогольных мер
Об этом сообщает РИА Новости.
«Рассматривается наделение муниципалитетов правом введения ограничений на продажу алкогольной продукции в выходные дни и праздники», — говорится в сообщении.
Также возможно введение новых возрастных ограничений — увеличение минимального возраста продажи алкоголя до 21 года.
Речь идёт о продаже крепкой алкогольной продукции свыше 17,5 градусов.
Ранее в Запорожской области ввели временный запрет на продажу спиртных напитков с 5 мая по 3 августа.
Также сообщалось, что продажи алкоголя в России в I квартале выросли на 2,7%.