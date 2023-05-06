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РИА Новости: Минздрав рассматривает возможность введения новых антиалкогольных мер

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Минздрав России рассматривает возможность запрета продавать крепкий алкоголь с 20:00 до 11:00.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Рассматривается наделение муниципалитетов правом введения ограничений на продажу алкогольной продукции в выходные дни и праздники», — говорится в сообщении.

Также возможно введение новых возрастных ограничений — увеличение минимального возраста продажи алкоголя до 21 года.

Речь идёт о продаже крепкой алкогольной продукции свыше 17,5 градусов.

Ранее в Запорожской области ввели временный запрет на продажу спиртных напитков с 5 мая по 3 августа. 

Также сообщалось, что продажи алкоголя в России в I квартале выросли на 2,7%.

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