В Запорожской области вводится запрет на продажу алкоголя, кроме пива и медовухи

Временный запрет на продажу спиртных напитков, за исключением пива, сидра и медовухи, вводится с 5 мая по 3 августа в Запорожской области.

РИА Новости

Об этом сообщил врио губернатора Евгений Балицкий. По его словам, исключением станет розничная продажа пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи. Исполнение указа поручено Министерству экономического развития Запорожской области.