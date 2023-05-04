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В Запорожской области вводится запрет на продажу алкоголя, кроме пива и медовухи

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Временный запрет на продажу спиртных напитков, за исключением пива, сидра и медовухи, вводится с 5 мая по 3 августа в Запорожской области.
В Запорожской области вводится запрет на продажу алкоголя, кроме пива и медовухи
  • РИА Новости

Об этом сообщил врио губернатора Евгений Балицкий.

По его словам, исключением станет розничная продажа пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи.

Исполнение указа поручено Министерству экономического развития Запорожской области.

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