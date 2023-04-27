Росалкогольрегулирование: продажи алкоголя в России в I квартале выросли на 2,7%

Короткая ссылка
Объём розничных продаж алкогольной продукции в России в I квартале 2023 года вырос на 2,7% по сравнению с данными за аналогичный период 2022 года.
Росалкогольрегулирование: продажи алкоголя в России в I квартале выросли на 2,7%
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Росалкогольрегулирования.

В частности, что в I квартале объём продаж слабоалкогольной продукции вырос на 14,9%, игристых вин — на 7,7%.

18 апреля гендиректор компании Absolut Стефани Дюрру заявила о прекращении экспорта продукции в Россию.

В марте 2022 года международная пивоваренная компания Heineken сообщила о решении уйти с российского рынка.

Врач-невролог, нейрофизиолог Елена Мирошник рассказала о разрушительном воздействии алкоголя на нервную систему.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить