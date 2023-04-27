Росалкогольрегулирование: продажи алкоголя в России в I квартале выросли на 2,7%

Объём розничных продаж алкогольной продукции в России в I квартале 2023 года вырос на 2,7% по сравнению с данными за аналогичный период 2022 года.

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