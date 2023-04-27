Росалкогольрегулирование: продажи алкоголя в России в I квартале выросли на 2,7%
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Росалкогольрегулирования.
В частности, что в I квартале объём продаж слабоалкогольной продукции вырос на 14,9%, игристых вин — на 7,7%.
18 апреля гендиректор компании Absolut Стефани Дюрру заявила о прекращении экспорта продукции в Россию.
В марте 2022 года международная пивоваренная компания Heineken сообщила о решении уйти с российского рынка.
Врач-невролог, нейрофизиолог Елена Мирошник рассказала о разрушительном воздействии алкоголя на нервную систему.