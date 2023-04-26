Невролог Мирошник развеяла мифы о действии на мозг алкоголя и классической музыки

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Врач-невролог, нейрофизиолог Елена Мирошник рассказала о разрушительном воздействии алкоголя на нервную систему и о благоприятном влиянии произведений Моцарта на мозг.
Невролог Мирошник развеяла мифы о действии на мозг алкоголя и классической музыки
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Вопреки распространённому мнению, алкоголь не убивает клетки мозга, сообщила специалист в беседе с «Москвой 24».

Регулярное или избыточное употребление алкоголя приводит к тому, что ферментная система истощается, в итоге возникает дефицит витаминов группы B, в особенности B1, который участвует в реакциях центральной и периферической нервной системы, объяснила Мирошник.

Второе популярное мнение — прослушивание классической музыки благоприятно влияет на мозг. В этом есть доля правды, отметила эксперт. По её словам, особенно благоприятна музыка Моцарта, в которой есть альфа-волны, соответствующие ритму мозга человека.

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