Невролог Мирошник развеяла мифы о действии на мозг алкоголя и классической музыки

Врач-невролог, нейрофизиолог Елена Мирошник рассказала о разрушительном воздействии алкоголя на нервную систему и о благоприятном влиянии произведений Моцарта на мозг.

Вопреки распространённому мнению, алкоголь не убивает клетки мозга, сообщила специалист в беседе с «Москвой 24».

Регулярное или избыточное употребление алкоголя приводит к тому, что ферментная система истощается, в итоге возникает дефицит витаминов группы B, в особенности B1, который участвует в реакциях центральной и периферической нервной системы, объяснила Мирошник.

Второе популярное мнение — прослушивание классической музыки благоприятно влияет на мозг. В этом есть доля правды, отметила эксперт. По её словам, особенно благоприятна музыка Моцарта, в которой есть альфа-волны, соответствующие ритму мозга человека.

Ранее врач-диетолог Марият Мухина в беседе с Nation News рассказала, как питаться людям после 50 лет, чтобы сохранить здоровье.