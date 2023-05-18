Датская группа разминирования (DDG), работавшая в Донбассе ещё до СВО, вместо того чтобы обучать жителей обезвреживать боеприпасы, готовила их к совершению диверсий.

Один из участников курсов, проводимых DDG, рассказал RT, что жителям Северодонецка показывали, как изготавливать СВУ, минировать объекты социнфраструктуры и жилые дома. Занятия проходили в локациях, похожих на детский сад или школу.

По словам мужчины, в конце курса датские инструкторы рассказали, что диверсии запланированы на весну 2022 года, и их хотели преподнести в СМИ как действия России, чтобы обвинить ВС России в геноциде против мирных жителей Донбасса.

Он также сообщил, что в одном только Северодонецке были обучены около 1 тыс. человек.

«Как я понял, если бы Россия не начала СВО, данные диверсии были бы осуществлены», — отметил собеседник.

Ранее российские военные рассказали военкору RT Илье Васюнину об уничтожении украинских боевиков на Северском направлении.