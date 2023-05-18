Додон считает, что нападки Кишинёва на Гагаузию приведут к дестабилизации внутри Молдавии

Возможное решение властей Молдавии о лишении Гагаузии особого статуса приведёт к существенной дестабилизации внутри страны, считает экс-президент республики Игорь Додон.

«Отмена этого закона или попытка кардинально изменить некоторые положения этого закона приведёт к существенной дестабилизации внутри страны. Может быть, это выгодно представителям власти, потому что мы слышим от разных депутатов, что нужно упростить Гагаузию, что нужно другие меры предпринять», — сказал он РИА Новости.

Додон напомнил, что в начале 1990-х были попытки дестабилизации на юге Молдавии, так называемый «поход на Гагаузию». Тогда «активисты» из Кишинёва хотели поехать и расправиться с протестами гагаузов, отметил политик.

В тот момент в ситуацию вмешались турецкие партнёры, а представители Гагаузии и Кишинёва сели за стол переговоров и договорились об особом статусе для региона, который стал автономией, рассказал Додон.

Агентство напоминает, что в Гагаузии 14 мая прошёл второй тур выборов главы региона. Местный ЦИК объявил о победе Евгении Гуцул от оппозиционной партии «Шор» с 52,34% голосов.

После этого Кишинёв инициировал проверки в гагаузском избиркоме, а 16 мая сотрудники Национального антикоррупционного центра пришли с обысками в офис ЦИК автономии и начали изымать списки избирателей.

Премьер-министр Молдавии Дорин Речан поставил под сомнение возможность взаимодействия с новым руководителем Гагаузии.