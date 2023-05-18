Песков: Россия готова выслушивать любые предложения по урегулированию ситуации на Украине

Россия с большим вниманием готова выслушивать любые предложения, которые будут способствовать урегулированию ситуации на Украине.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Мы уже говорили, что мы с большим вниманием готовы выслушивать любые предложения, которые будут способствовать урегулированию ситуации на Украине», — заявил он.

Глава российского МИД Сергей Лавров ранее заявил, что в Москве пока не видели «на бумаге» инициативу африканских стран по мирному урегулированию кризиса на Украине.

Президент ЮАР Сирил Рамапоса сообщил, что от лица стран Африки поговорил с российским и украинским лидерами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

По его словам, Путин и Зеленский согласились принять миссию африканских лидеров по мирной инициативе.

Также он заявил, что в Вашингтоне, Лондоне и ЕС проинформированы о мирной инициативе стран Африки по Украине.