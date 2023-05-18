Лукашенко: ООН и ОБСЕ превращаются в орудия давления и конфронтации
- AFP
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«Усилиями наших западных оппонентов ООН и ОБСЕ превращаются в институты давления и конфронтации», — приводит его слова агентство БЕЛТА.
Ранее российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что ОБСЕ в упор не видела прогрессирующую на Украине русофобию, а также убийства жителей Донбасса участниками украинских формирований.
Российская сторона требует от государств-участников и структур ОБСЕ официальной оценки систематических прицельных обстрелов густонаселённых жилых кварталов со стороны ВСУ.