Лукашенко: ООН и ОБСЕ превращаются в орудия давления и конфронтации

ООН и ОБСЕ превращаются в институты давления и конфронтации, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Усилиями наших западных оппонентов ООН и ОБСЕ превращаются в институты давления и конфронтации», — приводит его слова агентство БЕЛТА.

Ранее российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что ОБСЕ в упор не видела прогрессирующую на Украине русофобию, а также убийства жителей Донбасса участниками украинских формирований.

Российская сторона требует от государств-участников и структур ОБСЕ официальной оценки систематических прицельных обстрелов густонаселённых жилых кварталов со стороны ВСУ.