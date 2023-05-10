Россия требует от ОБСЕ оценки прицельных обстрелов ВСУ жилых кварталов
- AP
«Требуем от государств-участников и структур ОБСЕ официальных оценок систематических прицельных обстрелов ВСУ густонаселённых жилых кварталов в нарушение основополагающих принципов МГП (Международного гуманитарного права)», — говорится в Twitter-аккаунте делегации России на переговорах по военной безопасности и контролю над вооружениями.
Ранее российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что ОБСЕ в упор не видела прогрессирующую на Украине русофобию, а также убийства жителей Донбасса участниками украинских формирований.