Россия требует от ОБСЕ оценки прицельных обстрелов ВСУ жилых кварталов

Российская сторона требует от государств-участников и структур ОБСЕ официальной оценки систематических прицельных обстрелов густонасёленных жилых кварталов со стороны ВСУ.

«Требуем от государств-участников и структур ОБСЕ официальных оценок систематических прицельных обстрелов ВСУ густонаселённых жилых кварталов в нарушение основополагающих принципов МГП (Международного гуманитарного права)», — говорится в Twitter-аккаунте делегации России на переговорах по военной безопасности и контролю над вооружениями.

Ранее российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что ОБСЕ в упор не видела прогрессирующую на Украине русофобию, а также убийства жителей Донбасса участниками украинских формирований.