МИД Белоруссии: Минск может отозвать заявку на вступление в Совет Европы

Белоруссия может отозвать заявку на вступление в Совет Европы, заявил пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз.

«Как вы знаете, наше взаимодействие с этой организацией практически заморожено, и не по нашей инициативе. Хотя, в принципе, мы никогда и не ломились в дверь этой организации», — приводит его слова БЕЛТА.

Глаз отметил, что Совет Европы «работает на конфронтацию и разделение общего европейского дома».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что к 1 июля на территории Белоруссии будет построено хранилище для тактического ядерного оружия.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что все меры по обеспечению безопасности Союзного государства будут выполняться.