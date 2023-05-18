Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

МИД Белоруссии: Минск может отозвать заявку на вступление в Совет Европы

Короткая ссылка
Белоруссия может отозвать заявку на вступление в Совет Европы, заявил пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз.
МИД Белоруссии: Минск может отозвать заявку на вступление в Совет Европы
  • Gettyimages.ru

«Как вы знаете, наше взаимодействие с этой организацией практически заморожено, и не по нашей инициативе. Хотя, в принципе, мы никогда и не ломились в дверь этой организации», — приводит его слова БЕЛТА.

Глаз отметил, что Совет Европы «работает на конфронтацию и разделение общего европейского дома».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что к 1 июля на территории Белоруссии будет построено хранилище для тактического ядерного оружия.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что все меры по обеспечению безопасности Союзного государства будут выполняться.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить