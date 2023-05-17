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Молдавские фермеры заявили о готовности начать бессрочный протест с 7 июня

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Пресс-служба ассоциации «Сила фермеров» заявила, что молдавские фермеры заявили о готовности начать бессрочный протест с 7 июня, если молдавское правительство не окажет им помощь и не запретит импорт украинского зерна.
Молдавские фермеры заявили о готовности начать бессрочный протест с 7 июня
  • AP
  • © Andrew Kravchenko

Как сообщает РИА Новости, в ассоциации отметили, что кабмин в рамках переговоров, начавшихся ещё в феврале, полностью игнорирует предложения фермеров. При этом множество проблем приводит к уничтожению мелких и средних фермеров.

«Мы очень надеемся, что это предупреждение будет услышано и будут приняты срочные меры для спасения отрасли сельского хозяйства от коллапса. В противном случае мы объявляем на 7 июня массовые непрекращающиеся протесты фермеров по всей стране с возможной блокировкой трасс и маршем сельхозтехники в Кишинев», — говорится в заявлении.

Ранее молдавская ассоциация «Сила фермеров» уже обращалась к властям с требованием временно запретить импорт пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника с Украины.

В свою очередь экс-президент Молдавии Игорь Додон также указывал на необходимость запретить ввоз украинского зерна во благо молдавских фермеров.

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