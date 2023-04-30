Фермеры Молдавии потребовали от властей ввести запрет на импорт зерна с Украины

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Молдавская ассоциация «Сила фермеров» потребовала от властей республики временно запретить импорт пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника с Украины.
Фермеры Молдавии потребовали от властей ввести запрет на импорт зерна с Украины
  • РИА Новости

Как считают в ассоциации, если власти Молдавии оперативно не примут такие меры, неизбежна катастрофа мелких и средних фермеров.

«Ассоциация требует введения временного запрета на ввоз пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника с Украины», — цитирует «Силу фермеров» РИА Новости.

Фермеры также считают нужным создать жёсткий механизм контроля за транзитом продукции с Украины для предотвращения контрабанды.

Ранее Еврокомиссия договорилась с пятью странами ЕС об ограничении экспорта с Украины пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника, а также предоставлении пострадавшим от затоваривания зерном фермерам €100 млн в обмен на отмену односторонних запретов на ввоз украинской сельхозпродукции.

До этого Венгрия и ещё пять стран призвали Еврокомиссию запретить импорт сельскохозяйственной продукции с Украины до конца 2023 года.

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